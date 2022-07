Rui é o governador que mais cumpriu promessas, aponta levantamento

A poucos meses do final do seu mandato, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), foi apontado em um levantamento realizado pelo G1 nas gestões dos chefes dos Executivos estaduais, como o governante que mais cumpriu promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2018.

Segundo o site, Rui lidera esse ranking com larga vantagem, com 54 promessas realizadas em três anos e meio de governo, seguido pela gestão paulista, com 30, Paraíba, 28, Amazonas, 24 e Pará, com 22.

Dentre as promessas cumpridas, destacam-se:

Implantar o programa estadual de promoção da qualificação profissional e do emprego, trabalho e renda;

Implantar Institutos de Ciência e Tecnologia;

Implantar a Educação Profissional Intermediada por Tecnologia (EPITEC) em 240 escolas até 2022;

Implantar o Projeto Ciência na Escola, em 25% do total das escolas da rede a cada ano, até 2022;

Formar, até 2022,1,2 mil profissionais para atuar no Projeto Acolher;

Implementar o projeto Olimpíadas Estudantis da Rede Pública;

Criar programa intersetorial para a permanência e volta à escola de adolescentes e jovens trabalhadores;

Criar o programa Esporte Por Toda Parte;

Realizar os Jogos Universitários Brasileiros 2019 na Bahia;

Implantar e/ou ampliar 25 Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA);

Concluir a construção da ponte sobre o Rio São Francisco, que liga Xique-Xique a Barra;

Implantar o Plano Estadual de Convivência com o Semiárido Baiano;

Elaborar e implementar o Plano Estadual de Unidades de Conservação;

Ampliar número de Unidades Básicas de Saúde;

Implantar o Videomonitoramento Inteligente em locais com grande concentração de pessoas;

Elaborar o Plano Estratégico de Formação e Capacitação do Sistema Estadual de Segurança Pública.

Além das promessas cumpridas, o G1 aponta que Rui cumpriu parcialmente outras 34 propostas.

"Nós trabalhamos em toda a Bahia para que os investimentos estejam sempre perto de nossa gente. Essa liderança é motivo de orgulho. Mesmo com a pandemia do coronavírus e com um país mergulhado em forte crise política e econômica, nós conseguimos ampliar a oferta de serviços para os baianos. Com muita cautela e responsabilidade, seguiremos avançando", afirma Rui.

Apesar da pandemia do Coronavírus iniciada em 2020, a gestão do petista seguiu um ritmo cadenciado de cumprimento de promessas. Ao final do seu primeiro ano do segundo mandato, no início de 2020, Rui já tinha cumprido 19 promessas. Na metade de 2021, segundo o levantamento foram mais 17 compromissos entregues, e na edição do acompanhamento das realizações deste ano, foram mais 18.

O levantamento do G1 é baseado no programa de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e em entrevistas e debates. No primeiro mandato, de 2015 a 2018, Rui também foi o governador que mais cumpriu promessas de campanha no Brasil.