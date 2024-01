Saiba quem são os deputados campeões em liberação de emendas na Alba | A TARDE

Em recesso parlamentar até o próximo dia 1º de fevereiro, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) tem deputados campeões em liberação de emendas em 2023, tanto de governo quanto de oposição.



De acordo com um levantamento feito pelo site Politica Livre, com dados da Transparência Aberta, site de dados do Governo da Bahia, a deputada Ivana Bastos (PSD), parlamentar mais votada em 2022, figura no topo do ranking, com R$ 2,3 milhões empenhados, sendo R$ 2,2 milhões executados pela gestão Jerônimo Rodrigues (PT).



O segundo da lista é o deputado Marcelinho Veiga (União Brasil), da bancada de oposição, que teve R$ 2,1 milhões em emendas pagas, seguido do ex-presidente da Alba, Nelson Leal (PP), e do deputado Junior Muniz (PT). Os dois conseguiram o pagamento de R$ 2 milhões, cada, dos seus valores indicados, segundo aponta o levantamento..



As emendas impositivas pagas aos deputados são feitas pelo governo do Estado, através da Secretaria de Relações Institucionais, liderada pelo secretário Luiz Caetano.



Líder da bancada de oposição ao governo, o deputado Alan Sanches (União Brasil), ao lado de Zó (PCdoB) e Hilton Coelho (PSOL), são os que menos receberam emendas. Sanches teve emendas pagas no valor de R$ 338 mil; Zó em R$ 733 mil e Hilton R$ 560.



Confira a lista completa do pagamento de emenda:



Ivana Bastos (PSD) – 2,2 milhões

Marcelinho Veiga (UB) – 2,1 milhões

Nelson Leal (PP) – 2,0 milhões

Junior Muniz (PT) – 2,0 milhões

Paulo Rangel (PT) – 1,8 milhão

Adolfo Menezes (PSD) – 1,8 milhão

Fátima Nunes (PT) – 1,7 milhão

Luciano Simões Filho (PSD) – 1,7 milhão

Olívia Santana (PCdoB) – 1,7 milhão

Robinson Almeida (PT) – 1,6 milhão

Vitor Bonfim (PV) – 1,6 milhão

Robinho (UB) – 1,6 milhão

Alex da Piatã (PSD) – 1,6 milhão

Eduardo Alencar (PSD) – 1,6 milhão

Roberto Carlos (PV) – 1,6 milhão

Bobô (PCdoB) – 1,5 milhão

Maria del Carmen (PT) – 1,5 milhão

Sandro Régis (UB) – 1,5 milhão

Marquinho Viana (PV) – 1,5 milhão

Fabíola Mansur (PSB) – 1,5 milhão

Kátia Oliveira (UB) – 1,5 milhão

Laerte do Vando (PSC) – 1,4 milhão

Euclides Fernandes (PT) – 1,4 milhão

Jurailton Santos (REP) – 1,3 milhão

José de Arimatéia (REP) – 1,3 milhão

Zé Raimundo (PT) – 1,2 milhão

Samuel Júnior (REP) – 1,2 milhão

Tiago Correia (PSDB) – 1,2 milhão

Rosemberg Pinto (PT) – 1,1 milhão

Neusa Cadore (PT) – 1,1 milhão

Fabrício Falcão (PCdoB) – 1,08 milhão

Eduardo Salles (PP) – 1,07 milhão

Antonio Henrique Júnior (PP) – 1,05 milhão

Niltinho (PP) – 860 mil

Zó (PCdoB) – 733 mil

Hilton Coelho (PSOL) – 560 mil

Alan Sanches (UB) – 338 mil.