Salvador vai receber um dos maiores salões náuticos do mundo

Salvador sediará em 2023 um dos maiores eventos voltados para a economia náutica do mundo. A Prefeitura lançou nesta segunda-feira, 28, o Salão Náutico Salvador com Grand Pavois, que acontecerá entre os dias 14 e 19 de novembro na Bahia Marina, no bairro do Comércio.

A programação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis e contará com exposição de grandes embarcações, pavilhões com temas do setor, palestras, fóruns, dentre outras atividades para admiradores do mar.

Essa é a primeira vez que o Grand Pavois vem para o continente americano e apenas a terceira vez que ocorre fora de La Rochelle, na França, cidade que é uma das referências náuticas do mundo - as outras duas foram em Hong Kong e na China.

Com o evento, Salvador deve ampliar o seu calendário de eventos, atraindo milhares de visitantes de todo o planeta e estimulando o setor da economia do mar, no qual a capital baiana tem grande potencial.

“Nós precisávamos trazer para Salvador um grande evento como esse. Ele vai, sem sombra de dúvidas, projetar a nossa cidade para o Brasil e para o mundo. Entre os dias 14 e 19 de novembro, todas as atenções do mundo náutico estarão voltadas para Salvador. Tenho certeza que vamos atrair milhares de visitantes, pessoas que virão para a nossa cidade realizar negócios. Assim, vamos divulgar e potencializar ainda mais a nossa Baía de Todos os Santos, que é um dos nossos maiores tesouros”, disse o prefeito Bruno Reis no lançamento.

O prefeito destacou que o município tem realizado nos últimos anos uma soma de esforços para estimular o setor náutico na capital baiana, e a chegada do Grand Pavois é mais um passo nessa estratégia.

“Todo mundo que chega a Salvador - e essa é uma inquietação constante na nossa Prefeitura - olha para essa Baía de Todos os Santos, que é a maior baía navegável do mundo, e a primeira coisa que vem à mente é: ela podia ser mais explorada, podia gerar mais oportunidades, podia ser mais conhecida no mundo. E nós estamos trabalhando para isso”, disse.

Nesse sentido, o prefeito citou os investimentos em infraestrutura que a gestão tem feito na baía, como a implantação de diversos píeres, a exemplo do que está em execução em Bom Jesus dos Passos, além da criação de um mercado cultural para comercialização de artesanato local e a construção de um promenade para passeio de visitantes na borda da ilha. Além disso, o município abrirá em setembro o SAC Náutico, estrutura no Comércio em parceria com o Distrito Naval, com a Polícia Federal e com a Receita Federal para facilitar todas as atividades econômicas realizadas no mar.



Segundo a prefeitura, a ideia é que 60 barcos estejam em exposição num espaço de 4 mil m² na Bahia Marina. Além da exposição de embarcações e de equipamentos, o Salão Náutico Salvador com Grand Pavois trará conteúdos sobre a arqueologia subaquática, trilhas interpretativas com histórias da Baía de Todos os Santos, além de pavilhões destinados a diferentes temas do universo náutico, desde destinos com potencial turístico até gastronomia.



O evento também será palco de palestras e fóruns sobre o universo náutico, tratando assuntos ligados à economia do mar, desde sustentabilidade, passando por pesca, turismo de mergulho e esportes aquáticos.

Potencial

A organização da Grand Pavois possui sede na França. O mercado náutico brasileiro movimenta, anualmente, bilhões de reais, que envolvem setores como indústria e turismo gerando empregos direto e indiretamente, além de comércio exterior com importação de insumos, equipamentos e exportação de barcos.

Com o aumento de pessoas interessadas em barcos, jet skis e veleiros, o Salão Náutico de Salvador com Grand Pavois é uma oportunidade de mostrar as transformações ocorridas nos últimos anos em tecnologias náuticas, bem como o que há de novo nesse setor. Neste cenário, a proposta é conseguir atrair investidores na área náutica para se estabelecerem na capital baiana.