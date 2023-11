"Santa Casa só emprega indicados de Antonio Brito", diz Leur Lomanto | A TARDE

O deputado federal Leur Lomanto (União Brasil) criticou a postura do também deputado federal, Antonio Brito (PSD), durante evento político da instalação da Unacon, no último dia 6, em Jequié.

"O deputado agiu de forma agressiva com o prefeito e com a primeira-dama do município. É público e notório que ele usa a máquina da Santa Casa para contratar cabos eleitorais. Existe um processo judicial, que inclusive a Santa Casa recorreu para não abrir a caixa preta que existe lá", afirmou.

Leur pontuou que vai manter a aliança com o prefeito Zé Cocá (PP) para apoiar a continuidade dos ideais da gestão atual e consequentemente apoiar a reeleição do atual gestor.

"Estaremos ao lado do prefeito Zé Cocá dando sustentação para a eleição de 2024. É manter o trabalho como tem sido com a entrega de obras e esperar o reconhecimento da população", reiterou.