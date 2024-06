SDE dialoga por termo de cooperação com universidade canadense | A TARDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE-BA) e a Universidade de Western Ontario, no Canadá, ajustaram nesta terça-feira, 28, a intenção de construir um Termo de Cooperação Internacional para a troca de experiências e de conhecimento na área de mineração.

A ideia surgiu após a disciplina International Geosciences Field Experience (Experiência de Campo em Geociências Internacionais, em tradução livre), que faz parte do programa da universidade canadense para o curso de Ciências Terrestres.

Estudantes canadenses e brasileiros começaram a experiência em Salvador, com passagens pelos Museu Geológico da Bahia (MGB) e Centro Gemológico da Bahia (CGB), e seguiram pelo interior do estado para visitação de minas no início de maio.

“A Bahia está inaugurando uma relação bilateral com o Canadá, por meio da Western Ontario University, e trazendo uma nova expectativa de troca de experiências e de saber na área de mineração, o que certamente vai abrir novas frentes de pesquisa e de acesso”, disse o titular da SDE, secretário Angelo Almeida (PSB).

Ainda de acordo com o secretário, o termo teria três focos: minerais críticos e estratégicos; novas tecnologias aplicadas à descoberta e ampliação de depósitos; e sustentabilidade ambiental na mineração, que se desdobram em dois subtemas: impactos da mineração em terras indígenas e reuso de rejeitos.

Estudantes brasileiros e canadenses | Foto: Divulgação | SDE

A responsável pela disciplina é a professora e geóloga baiana, Débora Rios, formada pela Universidade Federal da Bahia e que atualmente é pesquisadora associada da Universidade de Western Ontario, onde trabalha no Zaplab, laboratório de zircão e minerais acessórios.



“A International Geosciences Future Experience é uma disciplina que faz parte do Programa de Formação dos estudantes de graduação e pós-graduação da universidade canadense já há alguns anos, que sempre leva estudantes para conhecerem minas e depósitos em regiões diferentes do mundo”, explicou Débora.

Também de acordo com a professora, o termo permitirá um panorama futuro da cooperação; capacitação técnica de profissionais ligados à indústria mineral e acesso a uma capacitação profissional com foco na solução de problemas enfrentados pela mineração na Bahia.

“O estado foi escolhido por causa dessa ampla riqueza e geodiversidade, que tem aqui. Temos uma enorme quantidade de minerais, minas conhecidas mundialmente, como a Fazenda Brasileiro, a própria mineração de Jacobina, o cobre de Caraíba. A experiência foi extremamente positiva, saiu todo mundo muito contente com o que viu e vivenciou. Os alunos foram acolhidos e a interação entre os estudantes e profissionais brasileiros foi muito boa. Os brasileiros ganharam a possibilidade de praticar a língua e os canadenses tiveram a oportunidade de conhecer nossa cultura, nosso povo e a nossa forma bem própria de ser acolhedor”, explicou Débora Rios.

Publicações relacionadas