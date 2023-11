“Se eu tivesse que decidir hoje, seria candidato”, diz Bruno Reis | A TARDE

Apesar de repetir os mesmos discursos sobre a sua possível recondução à cadeira do Palácio Thomé de Souza, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) sinalizou nesta segunda-feira, 6, pela primeira vez, a real chance de disputar a reeleição na capital baiana nas eleições de 2024.



Em tom de brincadeira, o chefe do Executivo municipal, que afirma ser pontual, ressaltou que este é o único assunto que ainda não cravou uma data para divulgar.

“A única data que eu trabalho na Prefeitura é a data para inaugurar as obras, aí eu sei quase todas de cor. [...]. Se eu tivesse que decidir hoje, eu seria candidato à reeleição, mas como essa decisão ainda é para o ano que vem ainda tem muita água para rolar nessa ponte", comentou.

"Graças a Deus, há um reconhecimento do nosso trabalho e a nossa aprovação é infinitamente superior a nossa desaprovação”, completou Reis, durante conversa com os jornalistas Eduardo Dias, Lula Bonfim e o comentarista político, Levi Vasconcelos, no A TARDE Cast.

Bruno ainda destacou, entre sorrisos, a credibilidade que mantém com a população soteropolitana, mas atestou que só decidirá oficialmente sobre a sua candidatura depois de fevereiro.

“Vamos esperar passar o carnaval. Eu sou muito feliz como prefeito. [...]", disse. "Se você tem um projeto administrativo que está dando resultado, se você tem aprovação das ruas, se as pessoas querem que você continue, isso influencia na cabeça do político", assegurou.

Composição de chapa

A escolha de quem irá compor a chapa majoritária, em 2024, contudo, ainda segue como uma verdadeira incógnita. O prefeito que vem postergando o assunto eleitoral é cobrado publicamente por aliados, a exemplo do Republicanos. Ainda durante o bate-papo, Bruno Reis afirmou que a escolha da vice ou do vice se dará após a sua batida de martelo sobre à reeleição.

“Depois que eu decidir a candidatura, nós vamos discutir sobre a escolha da vice e do vice, e das chapas proporcionais. O que eu posso dizer é que vou construir isso com os nossos aliados atuais, quero poder ampliar novos apoios e o nosso leque de parcerias e de pessoas que queiram contribuir com a gestão".

Reis ainda pregou cautela para as decisões: “a política tem a hora de fazer. Às vezes, você fez o que era certo, mas fez na hora errada na política, e foi por isso, que não deu certo”, frisou.

Assista abaixo a fala do prefeito: