”Se for do PT, será alguém orgânico”, diz Éden sobre candidatura do PT

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, afirmou nesta sexta-feira, 9, que caso o partido tenha um candidato para apresentar na disputa das eleições municipais de Salvador em 2024 será um candidato natural do PT. O dirigente partidário apontou que nomes como o de Geraldo Júnior (MDB) e de José Trindade (PSB) não estão nos planos da sigla para filiação.

“Não está no horizonte do PT convidar liderança política de partido aliado. Nosso vice-governador Geraldinho é um aliado importantíssimo do MDB, José Trindade é um gestor do PSB, do partido de Lídice da Mata e do vice-presidente Geraldo Alckmin, companheiros de caminhada”, disse Éden.

O dirigente estadual pontuou ainda que o “PT não está obrigado nem proibido de ter candidatura em Salvador”, reafirmando que a decisão passa não somente pelo PT, mas pelos partidos aliados e pelo próprio governador. “Isso vai depender da opinião do Conselho Político dos Partidos aliados, que tem no governador Jerônimo Rodrigues sua principal liderança. É Jerônimo que vai dar o tom e o ritmo dessas definições. Nós do PT estamos apresentando pré-candidatos, para falar somente das cidades com previsão de dois turnos, em Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari, por entender que a alternativa de poder nessas cidades é o PT”.

Em Salvador, ressaltou Éden, o partido tem presença, enraizamento e muito voto. “Fomos o partido mais votado para deputado federal e estadual na última eleição. Então temos papel a jogar. Se os aliados decidirem que vai ser alguém do MDB, PSB, PCdoB, PV ou PSD, seguiremos juntos. Se a definição for por uma candidatura do PT, será alguém orgânico, petista de carteirinha, com a responsabilidade de apresentar a opinião e o programa do PT”, concluiu.