"Se investe no mais importante", diz Jerônimo sobre R$1 bi em programa | A TARDE

Durante o lançamento do programa Bahia Mais Inovadora, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), em evento no Centro Cultural SESI Casa Branca, em Caminho de Areia, nesta terça-feira, 7, foram anunciados os setores e atividades que receberão parte do R$ 1 bilhão em quatro anos do investimento do Governo do Estado.

"A nossa busca é a gente poder botar investimento e recursos naquilo que a gente entende como sendo mais importante", afirmou Jerônimo Rodrigues (PT), que assinou o Decreto nº 22.327/2023, que regulamenta a Lei nº14.315/2021 sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação do sistema produtivo no estado. O governador também apresentou, em sua programação, a posse dos novos membros do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação (Concitec).

Entre os princípios do programa Bahia Mais Inovadora, estão territorialização/democratização das tecnologias; desenvolvimento econômico e social; infraestrutura para o desenvolvimento de CT&I; educação cientifica e empreendedorismo nas escolas; tecnologias sociais e os arranjos produtivo locais; e ecossistema de inovação e empreendedorismo.

"Nós apresentamos e enviamos para a Assembleia [Legislativa] aquilo que nós acreditamos ser, que é o orçamento do governo do Estado para garantir essas ações", concluiu Jerônimo.

O chefe da SECTI, André Joazeiro, disse que o Bahia Mais Inovadora representa transformação social. "Temos uma oportunidade ímpar de levar desenvolvimento para o interior da Bahia, em região de IDH [Índice de Desenvolvimento Humano] muito baixo, que é o semiárido, e transformar a vida dessas pessoas através da ciência", justificou o secretário estadual.

"O trabalho agora é de gestão, pois o trabalho de concepção, de pensar, aconteceu nos últimos seis meses. Agora é um trabalho de gestão para que a política saia do outro lado. Gastar nosso orçamento", concluiu Joazeiro.



