Secretária de Recursos Hídricos destaca Dia da Água e reforça cuidados | A TARDE

No dia que é comemorado o Dia Mundial da Água, o Governo do Estado lança um edital de requalificação do Parque do Abaeté, local de preservação do recurso hídrico soteropolitano, com investimento de R$ 5 milhões.

Em conversa com o Portal A TARDE durante o evento, a secretária de Recursos Hídricos, Larissa Moraes, destacou os cuidados para a preservação da água, que é tão importante para a vida humana.

“O Dia Mundial da Água para mim é sempre uma data muito feliz, mas a gente tem que entender que esse é só um dia, que o cuidado com a água precisa ser diariamente. E eu acho que é isso que eu tento passar nesse dia tão importante, o cuidado que o cidadão precisa ter com relação a esse bem infinito e tão essencial para a nossa vida".

"A água ali não é somente para abastecimento humano, ela serve para muitas coisas, agricultura, piscicultura, dessedentação animal, gerando sempre emprego e renda. Então, hoje é um evento muito especial, que o governador vai estar lançando alguns editais, vai estar promovendo a revitalização aqui dessa bacia. É um investimento de mais de R$ 5 milhões... Então, hoje é um dia muito importante para a gente lançar coisas maiores. Mas também para chamar a atenção de toda a população para esse bem tão importante para a nossa vida. [Sem água] Não teria vida, e o que é que a água traz com relação a isso", pontuou Larissa.