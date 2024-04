Secretárias estaduais de Educação e Saúde se filiam ao PT | A TARDE

As secretárias estaduais de Educação, Adélia Pinheiro, e da Saúde, Roberta Santana, se filiaram ao Partido dos Trabalhadores (PT) nesta quarta-feira, 03, em Salvador. Na ocasião, o superintendente de Atenção Integral à Saúde (SAIS), da Sesab, Karlos Figueredo, também se filiou ao partido.



No ato de filiação, realizado na sede do Diretório Estadual do PT Bahia, as gestoras e o superintendente da Secretaria de Saúde do Estado destacaram a identificação e o alinhamento com as pautas defendidas pela legenda.



O presidente do PT Bahia, Éden Valadares, desejou boas-vindas às secretárias e aos novos filiados e destacou a importância da adesão deles para fortalecer ainda mais o partido no estado.



“Com grande alegria e muito orgulho recebemos a chegada de tantos bons e novos nomes ao PT, em especial as secretárias Roberta e Adélia que, no caso de Adélia, além de ingressar nas fileiras do PT, vai nos representar como candidata em uma das mais importantes cidades da Bahia, que é Ilhéus”, disse.



A secretária de Educação e pré-candidata do PT em Ilhéus, Adélia Pinheiro, disse que sempre se identificou com o partido na sua trajetória, destacou a importância da luta das mulheres para ocupar os espaços de poder e demonstrou confiança para transformar a atual realidade de Ilhéus, para quem tem grande potencial, beleza, riqueza, história e um conjunto de investimentos do Estado.

“Desafio que assumo e que faz com que estejamos aqui em grande celebração, mas é a celebração de reafirmação de compromisso", afirmou, destacando a importância de defender o projeto do PT. "Meu coração diz que é uma boa decisão num bom momento", afirmou Adélia, sobre concorrer à prefeitura de Ilhéus.



Já Roberta Santana, titular da Secretaria de Saúde, afirmou no ato de filiação que foi bem recebida não apenas pelo PT, como também pelo projeto de Jerônimo Rodrigues, de Jaques Wagner, de Rui Costa e de Lula na Bahia.

“Fui acolhida há 18 anos, quando decidi fazer parte desse projeto político. Preciso dizer, de forma muito clara aqui, das lideranças que me ensinaram e que eu queria registrar em nome do governador Jerônimo Rodrigues, que me mostrou também e possibilitou, quando permite uma projeção de ser uma secretária de Estado, de dizer que as mulheres podem ser muito maiores do que a gente acha que a gente é”, disse Roberta, ao ressaltar que a decisão pela sua filiação ao PT era pessoal e era um ato de filiação e não de eleição.



Secretária de Mulheres do PT Bahia, Liliane Oliveira afirmou que a filiação das secretárias de Estado era uma honra para o PT, sobretudo para a luta das mulheres. "Uma alegria recebê-las como novas filiadas. A gente tem construído cada vez mais o processo de fortalecimento das mulheres no PT e vocês duas se juntarem a esse nosso time deixa a gente com mais força para as disputas, com mais garra. Sigamos juntas nas lutas, que não serão poucas", disse a Liliane.