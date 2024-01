Secretarias municipais atuarão em esquema de plantão durante réveillon | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), instituiu, em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM), a “Operação Réveillon 2023”. Com a proximidade dos festejos populares, além do próprio Festival Virada Salvador, promovido pela gestão, o Executivo entende que é “necessário a atuação intensiva de diversos Órgãos e Entidades do Município”.

A Operação estabelece que as secretarias da capital baiana atue em regime de plantão para assegurar o funcionamento adequado dos eventos organizados pela prefeitura. De acordo com o documento, as pastas devem trabalhar de modo especial a partir desta quinta-feira, 28, e encerra na próxima segunda, 1. Confira as secretarias:

I -Empresa Salvador Turismo - SALTUR;

II -Secretaria de Governo - SEGOV;

III -Gabinete da Vice-Prefeitura - GABVP;

IV -Secretaria Municipal da Saúde - SMS;

V -Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE;

VI -Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP;

VII -Superintendência de Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR;

VIII -Guarda Civil Municipal - GCM;

IX -Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB;

X -Empresa de Limpeza Urbana de Salvador - LIMPURB;

XI -Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes

e Lazer - SEMPRE;

XII -Defesa Civil de Salvador - CODESAL;

XIII -Companhia de Governança Eletrônica do Município do Salvador -

COGEL;

XIV -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR;

XV -Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM;

XVI -Secretaria de Articulação Comunitária e das Prefeituras Bairro - SACPB;

XVII -Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e

Juventude - SPMJ;

XVIII -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e

Renda - SEMDEC.

Para atuar nas festas, as respectivas pastas também receberão gratificação após o esquema de plantão, conforme determina o documento. Os recursos destinados às secretarias e a Guarda Civil Municipal (GCM) chegam a R$ 300 mil reais.

I -R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a SALTUR;

II -R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a SEGOV;

III -R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o GABVP;

IV -R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a SMS;

V -R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para a SEMGE;

VI -R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a SEMOP;

VII -R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a TRANSALVADOR;

VIII -R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a GCM;

IX -R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para a SEMOB;

X -R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para LIMPURB;

XI -R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) para a SEMPRE;

XII -R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para CODESAL;

XIII -R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a COGEL;

XIV -R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a SEDUR;

XV -R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) para a SECOM;

XVI -R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a SACPB;

XVII -R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para a SPMJ;

XVIII -15.000,00 (quinze mil reais) para a SEMDEC.