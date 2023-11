Secretário comunicação visita representantes de entidades negras | A TARDE

O secretário de comunicação do governo da Bahia, André Curvello, participou de reunião nesta quinta-feira,19, para tratar do Fórum de Entidades Negras e da 25ª Caminhada da Liberdade, celebrando os 50 anos do bloco afro no Brasil.

Também marcaram presença Raimundo Bujão, presidente do Fórum de Entidades Negra, Paulinho, presidente do Bloco Os Negões, Jorge Calafe, diretor do Fórum de Entidades Negras, Jamerson Silva, diretor da Escola de Formação Política Luiza Mahim, e Ivan Alex Lima, assessor especial do governador Jerônimo Rodrigues.



Veja: