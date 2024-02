Secretário de Cultura destaca adesão do Carnaval no Centro Histórico | A TARDE

O Secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, destacou, durante apresentação do balanço das ações do governo estadual no Carnaval, em coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira, 14, a festa que ocorreu no centro de Salvador.

“Tivemos 319 atrações no Pelourinho, trazendo muita vida cultural ao Centro Histórico, ao contrário de quem defendia que o centro estava com problemas, em crise, e nós provamos que a vida cultural é o que movimenta o Centro Histórico e por lá passaram mais 1 milhão de pessoas durante esses dias de carnaval”, disse.

Bruno também ressaltou o aumento dos investimentos focados na ascensão da cultura negra e do povo baiano.

“Nos tivemos, enquanto Ouro Negro, uma executiva histórica de R$ 15 milhões somente no carnaval. 107 entidades carnavalescas de cultura apoiadas, seja de blocos afros, afroxé , bloco de índios, de reggae, de samba”, declarou.

Monteiro também disse que a festividade gigantesca surpreendeu de forma positiva este ano.

“Um carnaval que nos surpreendeu pela maior participação, não somente do número de pessoas, mas de diferentes públicos, desde os infantis até os de pessoas idosas, cada vez mais nas ruas se apropriando dessa festa que é a maior festa popular do planeta”, ressaltou.

Além disso, o secretário citou o protagonismo dos artistas baianos e a grande adesão do público. “Nós vimos, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, que boa parte do público foi movimentada justamente por artistas da Bahia. Os artistas de fora são muito bem-vindos e movimentam muitas pessoas, mas o nosso público cada vez mais mostra sua identidade com o público baiano.”