Secretário de Direitos Humanos exalta programa 'Bahia Pela Paz'

Secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas - Foto: Lula Bomfim / Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou na manhã desta segunda-feira, 22, medidas de ampliação do efetivo das forças de segurança do estado, por meio de chamamento de candidatos de concursos já realizados e novos processos seletivos.

O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, esteve presente na cerimônia e avaliou a importância da sua pasta no cenário da segurança na Bahia e festejou o investimento do governo do estado na inteligência e tecnologia.

“O maior valor desse investimento que está sendo anunciado hoje é a contratação dos profissionais, é a ampliação da equipe que efetivamente vai atuar na segurança pública. Produzir uma segurança pública que respeite os direitos humanos é ter os profissionais, os policiais e os profissionais todos que atuam no ponto da segurança pública no centro dos investimentos. E é isso que está sendo feito hoje, com o anúncio de novas contratações, com a ampliação da convocação de concursados. Portanto, é um anúncio importante, um anúncio que potencializa a capacidade de engajamento das forças policiais, não só nas ações de policiamento ostensivo, de investigação, mas sobretudo na inteligência e no planejamento na área de segurança pública”, disse

Leia mais: Bahia Pela Paz terá investimento de R$ 234 milhões contra violência

O secretário também exaltou o novo programa do governo do estado, o “Bahia pela Paz”, que trata a segurança pública como um conjunto de ações sociais para melhorar os dados da criminalidade na Bahia.

“A principal diferença do “Pacto pela Vida” para o “Bahia pela Paz” é a centralidade na agenda social. Em algum momento, o Pacto pela Vida avaliou ganhos importantes, mas existiram desafios de que a polícia acabou voltando ao centro do debate. E definitivamente não é isso que nós queremos fazer no Bahia pela Paz. Aqui, a nossa estratégia é ter no centro dos nossos investimentos uma política social forte que se soma ao trabalho das polícias e complementa esses investimentos com o fortalecimento da cidadania nas comunidades e o fortalecimento das políticas de juventude”, defendeu.