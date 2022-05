Secretário diz ter amigos que fumam maconha todos os dias

Circula nas res sociais um vídeo do secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), Ricardo Mandarino, comentando sobre a liberação do uso da maconha. A fala de Mandarino foi feita durante participação em um evento nacional no dia 28 de março.

No vídeo, disponível no YouTube da Superintendência de Prevenção à Violência (SPREV), o secretário apresenta argumentos sobre a quantia que o tráfico de drogas movimenta e o poder concentrado dos traficantes. Mandarino chega dizer que não está defendendo a liberação das drogas, mas fazendo uma provocação na conversa que tem com outros debatedores do evento.

“Não estou 'atucanando' a liberação, não é isso, porque nenhum país liberou geral, eles controlam. Estou propondo uma política como se faz com o cigarro [...] O tráfico de drogas movimenta o dobro do que a Bahia arrecada de tributos, o estado é o sexto maior PIB do Brasil. O argumento que se usava sobre a bebida alcoólica é o mesmo que se usa hoje em relação ao uso das drogas, sobretudo o uso da maconha”, disse.

O titular da Segurança Pública estadual também comentou sobre o uso recreativo de maconha e disse ter “amigos que dizem que fumam cigarro de maconha todos os dias para dar uma relaxada”.

“As pessoas que perdem o controle do uso social e moderado da droga [maconha] são poucas, não é todo mundo que faz isso, a maioria das pessoas que eu conheço, que fuma maconha, são pessoas que trabalham todos os dias [...] Não estou defendendo isso, não, eu nunca fumei, maconha, não gosto de bebida alcoólica e odeio vinho [...] Eu tenho amigos que dizem que fumam cigarro de maconha todos os dias para dar uma relaxada”, completou Mandarino.

Confira o vídeo:

