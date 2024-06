Secretário do Meio Ambiente define metas para programa Bahia Sem Fogo | A TARDE

O secretário do Meio Ambiente do Governo da Bahia, Eduardo Sodré, definiu as principais metas do programa Bahia Sem Fogo para combater as queimadas florestais. O líder da pasta marcou presença em São Desidério, nesta quinta-feira, 6, onde o governador Jeronimo Rodrigues (PT) anunciou ações voltadas para a área ambiental.

Sodré destacou que uma das estratégias da secretaria é fazer algumas caravanas para conscientizar a população.

“São ações de educação ambiental nas escolas, são ações de capacitação das brigadas voluntárias, envolvimento do corpo de bombeiro, não só no combate, mas no apoio aos municípios, suporte aos municípios do que é possível, que nossa meta esse ano é óbvio, é reduzir o que foi desmatamento por conta de estentes florestais do ano passado e seguir um ciclo de descida de queimadas florestais no nosso estado”, disse.

Ele também explicou como foi feito o trabalho para que a pasta tivesse um resultado positivo no primeiro ano à frente da Secretaria do Meio Ambiente.

“A gente trabalha, o combate a incêndio, eles trabalham em três etapas, a prevenção, o combate, propriamente dito, e a mitigação. Então a gente fez o quê? A gente trabalhou ano passado, ainda nos moldes do Bahia Sem Fogo, lá em 2012, no combate para a utilização de aeronaves, a gente teve um grande número de focos de incêndio, mas graças a Deus conseguimos dar cabo disso da melhor forma”, afirmou.

Publicações relacionadas