Secretário do Turismo, Bacelar diz confiar na ampliação do Voa Brasil | A TARDE

Em entrevista ao Portal A TARDE, durante evento de lançamento do edital de requalificação do Parque Metropolitano do Abaeté, na manhã desta sexta-feira, 22, em Itapuã, o secretário estadual do Turismo (Setur), Maurício Bacelar, disse que confia na ampliação do programa Voa Brasil, do Governo Federal, que prevê passagens a R$ 200.

"Com isso, a gente vai incrementando o fluxo aéreo, colocando mais voos à disposição e isso terá reflexo na diminuição no preço das passagens e também no aumento do público que vai voltar a voar no Brasil", afirmou.

Em sua primeira etapa, o programa do Governo Federal beneficiará aposentados do INSS e estudantes do Prouni. "O Governo Federal, com a sua sensibilidade para diminuir o custo dos deslocamentos aéreos, implantou o programa Voa Brasil", alegou o secretário estadual.

"A aviação mundial passa por um processo muito delicado por conta ainda de consequências da pandemia. As empresas aéreas perderam muitos recursos", continuou.

"Os custos da aviação são dolarizados e o aumento dos juros do mercado internacional tem reflexo aqui", concluiu Maurício Bacelar.