Secretário estadual sofre acidente de carro nesta manhã: 'estamos bem'

O secretário estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), Osni Cardoso, sofreu um acidente de carro quando estava a caminho do município de Caém, centro-norte baiano, para acompanhar agenda de entregas com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã deste sábado, 9. A informação foi divulgada nas redes sociais do titular da SDR.

"Na manhã deste sábado, rumo a Caém, eu e minha equipe sofremos um pequeno acidente. Agradeço as mensagens de carinho e preocupação e reforço que estamos bem e sem ferimentos, graças a Deus. Seguirei viagem e cumprirei as agendas e entregas de hoje com o governador Jerônimo”, relatou o ex-prefeito de Serrinha.

Nesta tarde, o secretário postou um vídeo nas redes sociais narrando o acontecimento. Na oportunidade, ele reforçou que "está bem" e agradeceu a preocupação de todos.

"Olá, minha companheirada. Hoje, pela manhã, saindo de Serrinha e seguindo para Caém junto com Jailton e Gilson, a gente sofreu um acidente. O carro se arrebentou. Mas, nós estamos bem. [...]. Estou feliz pela preocupação que vocês esbouçaram. Valeu", anunciou Cardoso, que estava a caminho de Jacobina para mais uma agenda ao lado de Jerônimo.

Confira:

Redes Sociais