Secretário exalta lançamento da nova plataforma do governo da Bahia | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), participou na noite desta quarta-feira, 1º, da solenidade de lançamento da nova plataforma plataforma do governo do Estado, a www.ba.gov.br. O evento aconteceu na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador.

A plataforma única reúne serviços públicos, informações institucionais e notícias, com o objetivo de oferecer mais comodidade e facilidade aos cidadãos baianos. O secretário de comunicação André Curvello falou a respeito desse novo projeto como uma forma de aproximar a sociedade dos serviços prestados pelo governo." O objetivo é cada vez mais aproximar mais os serviços do estado da população e o caminho para fazer essa aproximação é a tecnologia. Nós estamos aqui fazendo uma verdadeira revolução e prestar cada vez mais um serviço de qualidade e mais ágil", pontuou.

O secretário de Comunicação, André Curvello, afirmou que o portal tem meta de acessos. "Hoje, nós temos quase 5 milhões. A tendência, com essa nova tecnologia, é que a gente, a cada 6 meses, consiga crescer 10%. Então, gradativamente, a gente tem muita esperança de chegar rapidamente aos 7 milhões [de acessos]", afirmou Curvello.



O ba.gov.br terá quase 600 serviços disponíveis que podem ser acessados pela web, aplicativo e pelo WhatsApp, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar, de forma simples e segura. Entre os órgãos que oferecem serviços na plataforma estão a Saeb, com o SAC Digital, Detran, Sefaz, SineBahia, Procon, Embasa, INSS, a PM, com a Junta do Serviço Militar, a Polícia Civil com a Delegacia Digital, além da Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública e Tribunal Regional Eleitoral.