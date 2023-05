Secretário-geral do PP-BA se diz confiante com mudanças no partido

O secretário-geral do PP-BA, Jabes Ribeiro, demonstrou otimismo com as mudanças que estão ocorrendo na legenda. Antes da convenção estadual que definirá oficialmente a nova diretoria do partido, a liderança do Progressistas afirmou que não se trata de uma reconstrução, mas sim de reorganização.

“Eu não concordo com a palavra reconstrução. Nós temos uma reorganização do partido e, naturalmente, é bom que isso aconteça, oxigena a vida do partido e faz com que a gente tenha, evidentemente, um longo caminho pela frente. É um mandato de três anos e nós estamos muito confiantes de que será uma governança participativa, para que o partido cresça, enfrente os desafios que estão pela frente”, analisou o secretário-geral.

Para Jabes, a nova executiva estadual, que será presidida pelo deputado federal Mário Negromonte Jr., inspira confiança. Como vices, a direção da legenda ainda terá o secretário de Gestão em Salvador, Cacá Leão, e os também deputados federais Cláudio Cajado e Neto Carletto.

“Isso é política, é a capacidade de conversar, ter muita paciência e construir caminhos. A convenção foi organizada com a autorização da direção nacional, de acordo com o estatuto partidário. Vamos ter uma mudança de muitos membros da executiva, mas eu estou muito confiante. Não sei se é a idade e a experiência, mas estou muito confiante”, vibrou Ribeiro.

Apesar de ter sido escolhido, em um acordo das lideranças do partido, como um dos vice-presidentes estaduais, Cláudio Cajado não estará presente na convenção. Quem também não se faz presente é o também deputado federal João Leão, ex-presidente estadual.

“Nós vamos ter uma presença maciça de deputados. Há pouco, conversei com o deputado Cláudio Cajado, ele está em Brasília e foi marcado um evento em Tanque Novo. Ele está saindo de Brasília em um avião da presidência da República, com o ministro Rui Costa, e vai direto para Tanque Novo, mas pediu para trazer a palavra dele de apoio à convenção. Ele está na Executiva como vice-presidência do partido, dando apoio ao que foi articulado”, explicou Jabes.

“Leão, também tive a notícia de que não estará aqui. Ele teve um problema pessoal, teve uma dengue em Brasília e acabou precisando ser hospitalizado. Mas está bem, mas ainda não está com autorização médica. Está descansando, repousando. O Bonitão é forte”, justificou o secretário-geral.

Jabes ainda minimizou a saída de Ronaldo Carletto do partido, após não conseguir um acordo para que ele fosse o presidente estadual do Progressistas. Aparentemente, não ficou mágoa com o ex-colega, hoje liderança do Avante na Bahia.

“É um ambiente melhor do que muitos imaginavam. Lamentamos a questão de Ronaldo Carletto. Ronaldo é nosso amigo. Mas é a vida. Nem sempre as coisas todas acontecem como desejamos. Ronaldo buscou um caminho, não fez nada sem conversar. A última conversa dele foi com o presidente Leão e comigo”, contemporizou.