Secti promove seminário sobre ciência e desafios tecnológicos

O primeiro encontro debateu temas voltados às áreas de energias renováveis e biocombustíveis - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Visando aproximar o ambiente acadêmico dos desafios tecnológicos, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) promoveu, nesta quinta-feira, 22, um encontro entre pesquisadores e estudantes da Bahia. Intitulado “Ciclo de Conexões”, o seminário foi realizado no auditório da Secretaria de Saúde (Sesab) e contou com estímulo e diálogo entre a comunidade acadêmica, o setor produtivo e o poder público.

O primeiro encontro debateu temas voltados às áreas de energias renováveis e biocombustíveis. O secretário titular da Secis, André Joazeiro, destacou a importância de a Petrobras investir em pesquisas na Bahia.

“A gente tem coisas competentes na Bahia acontecendo, temos que ter um jeito para [a Petrobras] conhecer e trazer os investimentos de forma adequada nas pesquisas que a gente tem”, disse Joazeiro.

André Joazeiro - Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Ele também destacou a presença de estudantes da rede pública de ensino da Bahia no evento e pontuou que é necessário inseri-los no mundo da tecnologia e inovação.

“Fazer o público de ciência lá dentro da escola…acho que a gente precisa agora trazer eles para fora das redes, para dentro do mundo real. Essa meninada precisa começar a aprender como é que a coisa funciona”, destacou o secretário.

Gerente Executiva do Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras – CENPES, Lilian Melo afirmou que a estatal está pronta para voltar a investir em pesquisas na Bahia.

“Vamos recompor nossas reservas para que a gente não perca a nossa autossuficiência, que a gente conquistou garridamente, e protagonizar o sentimento ali da transição energética. Eu me sinto bastante confortável de dizer que a gente está pronto para isso. Dentro do nosso centro tecnológico, entendemos o impacto que esse desenvolvimento pode ter, ele transcende as nossas fronteiras, e a gente vai fazer isso com muita parceria”, disse.

Na foto, Lílian Melo - gerente executiva do Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras – CENPES com Devid Bacelar, coordenador geral da FUP (Fundação única dos Petroleiros) | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Poço

Em entrevista ao Grupo A TARDE, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, revelou com exclusividade que no próximo dia 27 de maio, a Petrobras irá perfurar um novo poço de petróleo no Parque Taquipe, em São Sebastião do Passé, na Bahia, depois de um longo período.

"Depois de quase sete anos, teremos a primeira perfuração de um novo poço de petróleo aqui na Bahia. Esse investimento de quase R$ 16 bilhões será para novas perfurações e melhorias de poços já existentes", anunciou Deyvid.

Na ocasião, o governador Jerônimo Rodrigues também estará no evento para celebrar o investimento no estado.

Ciclo de Conexões

O Ciclo de Conexões inaugura uma agenda contínua de articulação entre os diversos atores dos ecossistemas de CT&I, com foco em pesquisa aplicada, inovação tecnológica e impacto socioeconômico.