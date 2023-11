Secult prorroga divulgação de selecionados pela Lei Paulo Gustavo | A TARDE

A Secretaria Estadual da Cultura (Secult) prorrogou, mais uma vez, a divulgação dos resultados dos 26 editais selecionados através da Lei Paulo Gustavo, previstos para serem anunciados nesta terça-feira, 28. O titular da pasta, Bruno Monteiro, afirmou que a equipe ainda está se debruçando sobre as propostas.

“Nós ficamos até a madrugada, estamos com uma equipe agora trabalhando. Nós tínhamos divulgado uma data para divulgação da Paulo Gustavo, com a data de hoje. Mas, há um grande volume de proposta”, disse Monteiro, nesta terça-feira, 28, após a assinatura da Lei Bahia Sem Fome, no Centro Social Urbano de Mussurunga, em Salvador.

Em conversa com a imprensa, o gestor da Secult também garantiu que a divulgação será revelada “ainda nesta semana”. “Não quero ficar dando datas para a gente não ficar voltando atrás”, declarou.

Reunião com Prefeitura

Os secretários da Cultura da Bahia e de Salvador, Bruno Monteiro e Pedro Tourinho, respectivamente, se reuniram na segunda-feira, 27, para tratarem sobre o Centro Histórico de Salvador e o calendário de verão da capital baiana. Na oportunidade, a dupla também dialogou sobre o Carnaval de 2024.

Monteiro classificou o encontro como “importante” e defendeu o trabalho conjunto das pastas para enfrentar os gargalos do Centro Histórico da capital, na área cultural.

“Isso é muito importante, porque nós entendemos e sempre falamos que não há soluções para o Centro Histórico, com toda a sua complexidade, isoladas. Nós precisamos trabalhar de forma integrada e foi esse o espírito do nosso encontro, para construirmos aquilo que é responsabilidade da Prefeitura e o que é responsabilidade do Estado”, contou.