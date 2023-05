Sefaz Salvador fica sem papel higiênico e pede racionamento do uso

Acabou o papel higiênico nos três prédios da Secretaria da Fazenda (Sefaz) de Salvador. A empresa que fornecia o produto para a pasta municipal descontinuou a entrega, deixando as sedes do órgão sem o item.

A falta de papel higiênico nos prédios da Sefaz Salvador gerou reclamações de diversos servidores e principalmente servidoras municipais durante a terça-feira, 25, motivando a pasta a adquirir uma quantidade emergencial do item.

Em mensagem encaminhada na quarta-feira, 26, por e-mail aos servidores, a Coordenadoria Administrativa (CAD) da Sefaz alertou que o uso desse papel higiênico, comprado para atender a uma demanda emergencial, deveria acontecer sob a lógica do racionamento.

Ainda segundo a CAD, o fornecimento do papel higiênico deve ser normalizado em toda a prefeitura de Salvador a partir da próxima segunda-feira, 29. Até lá, os servidores deverão economizar no uso do item, para que não fique novamente em falta.

O portal A TARDE entrou em contato com a Sefaz Salvador para pedir um posicionamento sobre o assunto, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

E-mail direcionado aos servidores do órgão | Foto: Reprodução