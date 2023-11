Sem Kiki, União Brasil reúne vereadores para tratar sobre eleições | A TARDE

Dando pontapé para as tratativas do partido com vistas para as eleições municipais de 2024, o presidente do União Brasil em Salvador, deputado estadual Luciano Simões Filho, reuniu vereadores e integrantes da sigla para debater o tema nesta quinta-feira, 23. A legenda que também abriga o prefeito da cidade, Bruno Reis, natural candidato à reeleição, pretende emplacar oito ou nove vereadores na Câmara Municipal da capital baiana.

O encontro, segundo o chefe do União na capital, teve o objetivo de sanar as especulações em torno de saídas de integrantes do partido e iniciou as discussões sobre a chapa proporcional para a corrida eleitoral. Na ocasião, Luciano Simões sinalizou para a possibilidade da sigla não abrigar nenhum vereador de mandato para disputar as corridas eleitorais do ano que vem, assim como os parlamentares haviam pedido.

“Foi uma reunião de alinhamento e estratégia. Temos visto muita especulação, então foi importante a gente sentar e conversar. Todos no partido estamos motivados para, por um lado, fortalecer ainda mais o partido em Salvador, formando uma bancada de vereadores ainda mais forte e qualificada, e, por outro, contribuir ainda mais com a gestão do prefeito Bruno Reis”, salientou.

Presente na reunião partidária, o vereador Claudio Tinoco, que é líder da sigla na CMS, falou sobre a expectativa do partido para as eleições do ano que vem. O parlamentar, no entanto, é um dos quadros que pode deixar a legenda em 2024, para facilitar a sua recondução ao Legislativo.

“Já estamos trabalhando no planejamento, não só para ter uma bancada maior, mas também mais qualificada para a próxima legislatura. A expectativa é pela eleição de oito ou nove vereadores, contando também com o bom desempenho do prefeito Bruno Reis em sua reeleição, o que deve contribuir com o crescimento do voto de legenda para as proporcionais. Acreditamos que isso vai beneficiar o partido, principalmente pela cláusula de barreira, o que favorece legendas como o União Brasil”, disse.

A reunião contou com a presença dos secretário-geral do União Brasil de Salvador, Sosthenes Macedo, e os vereadores Paulo Magalhães Júnior, Duda Sanches e Orlando Palhinha e a secretária de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-estar e Proteção Animal (Secis) de Salvador, vereadora licenciada Marcelle Moraes. O líder do governo na CMS, Kiki Bispo não esteve presente, devido a compromisso pessoal, e a vereadora Cátia Rodrigues que foi representada pelo ex-deputado Luciano Braga.