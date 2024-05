Semana na Alba será marcada por discussões na saúde | A TARDE

Pelo menos três eventos extraordinários serão realizados entre os dias 20 e 24 de maio com o tema saúde na Bahia na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Dentre as reuniões, terá a audiência pública Maio Furta Cor, promovida pela Comissão dos Direitos da Mulher, na quarta-feira,22, entre 9h e 12h, na Sala Herculano Menezes. O evento foi requerido pela deputada Neusa Cadore (PT), integrante do colegiado.

O Maio Furta Cor é uma campanha comunitária sem fins lucrativos, democrática e apartidária, que objetiva sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. Através dela, serão realizadas ações de conscientização ao longo de maio, época em que é celebrada o mês das mães. A campanha tem também como finalidade estimular a construção de políticas públicas de saúde através de projetos de lei.

Outra audiência importante nesta área será promovida pela própria Comissão de Saúde e Saneamento da Alba. Proposto pelo deputado José de Arimateia (Republicanos), o evento, marcado para terça, 21, às 10h, vai discutir o futuro dos hospitais de custódia e tratamento na Bahia. Entre os assuntos que serão discutidos estão a garantia de direitos da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei e a Resolução 487, do Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual as pessoas internadas em hospitais de custódia poderão voltar para o seio familiar.

O outro evento especial na área de saúde será realizado já na segunda,20, entre 14h e 17h, no auditório do Memorial do Legislativo, conhecido como Plenarinho. Também requerido por José de Arimateia, o evento será uma homenagem ao Hospital Dom Pedro de Alcântara, mantido pela Santa Casa da Misericórdia de Feira de Santana. O hospital tem histórico assistencial articulado e integrado com a rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

