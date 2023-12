Semana na Alba terá audiência e atividades para público externo | A TARDE

Além das sessões ordinárias no Plenário Orlando Spínola e as reuniões ordinárias das comissões temáticas, a semana entre os dias 4 e 7, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), terá audiência pública, sessão especial, ações solidárias, além de atos e atividades para público externo e interno.

Na segunda-feira, 4, às 9h, no Auditório Jornalista Jorge Calmon, acontece audiência pública, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público, que celebra os 70 anos da Petrobras. A proposta é de autoria do deputado Hilton Coelho (Psol). As salas Herculano Menezes e Luis Cabral abrigam, de 9h às 17h, a pedido da deputada Maria del Carmen (PT), o Fórum de Pessoas com Fibromialgia e reunião de entidades ligadas ao tema.

Pela tarde, a Escola do Legislativo da Alba promove a Gincana do Saber, das 14h às 17h, nas salas Herculano Menezes e Luís Cabral. Também na segunda tem início, até dia 20 de dezembro, a campanha Natal Solidário PET, que arrecada ração para animais em estandes para doação, na entrada da Alba.

Terça-feira,5, às 9h30, na Sala Jairo Azi, sob a presidência de Eduardo Salles (PP), a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento, Econômico e Turismo, entre outras pautas, coloca em votação pareceres e distribui relatoria de projetos de deputados. Às 10h, na sala Eliel Martins, a Comissão de Saúde e Saneamento, sob a presidência do deputado Alex da Piatã (PSD), aprecia proposições de autoria dos deputados e discute ainda as agendas do Pacto Nacional pela Consciência Vacinal e Novembro Azul.

Na quarta-feira, 6, a Comissão de Direitos da Mulher se reúne, às 10h, na Sala José Amando, para deliberar sobre audiência pública em comemoração aos 93 anos da instituição do direito ao voto feminino no Brasil. A Frente Parlamentar de Combate à Fome realiza o seminário final, de 9h às 17h, nas salas conjugadas Herculano Menezes e Luís Cabral. Ainda na quarta, a Assembleia de Carinho promove a confraternização do Natal Solidário, às 17h, na área do jardim da Casinha de Santa Dulce, com sorteios e início da ação solidária para arrecadação de alimentos não perecíveis. A coleta, cujo ponto será fixado na recepção, no Saguão Josaphat Marinho, será destinada ao Bahia Sem Fome.

Na quinta-feira 7, às 10h, o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1º Região, Ney de Barros Bello Filho, recebe a Comenda 2 de Julho, em sessão especial no Plenário Orlando Spínola. A honraria foi proposta pelo deputado Angelo Coronel Filho (PSD).