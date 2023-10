Senadores baianos aparecem entre os melhores do país, diz site

Dois senadores baianos tiveram destaque no Prêmio Congresso em Foco 2023 e foram avaliados como os melhores da Casa Alta em uma lista elaborada pelo site, são eles: os líderes do governo e do PSD no Senado, Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar, respectivamente.

Otto Alencar, por sua vez, foi eleito em três categorias: os Melhores do Senado pelo júri de jornalistas, Melhores do Senado pelo júri geral e Melhores do Senado pela internet.

Já Jaques Wagner foi eleito em duas categorias: Melhores no Senado pela Internet e Melhores no Senado pela Internet: Região Nordeste.

Além dois baianos, outros 13 senadores foram condecorados pelo prêmio. A iniciativa é realizada anualmente e homenageia parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que mais se destacaram no ano. Concorreram ao prêmio parlamentares ficha limpa, que não são alvos de denúncia criminal e não respondem a ações penais ou de improbidade administrativa.

Confira os premiados com avaliação da internet :

> Fabiano Contarato (PT-ES) – 60.393 votos



> Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) – 47.124

> Humberto Costa (PT-PE) – 46.125

> Paulo Paim (PT-RS) – 38.039

> Teresa Leitão (PT-PE) – 30.549

> Jaques Wagner (PT-BA) – 30.067

> Eliziane Gama (PSD-MA) – 22.877

> Augusta Brito (PT-CE) – 21.656

> Rogério Carvalho (PT-SE) – 19.654

> Soraya Thronicke (Podemos-MS) – 12.648

>Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) – 12.215

> Cleitinho (Republicanos-MG) – 11.378

> Otto Alencar (PSD-BA) – 9.231

> Beto Faro (PT-PA) – 8.315

> Mara Gabrilli (PSD-SP) – 6.410