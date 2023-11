Sérgio Brito é exonerado da Secretaria de Infraestrutura da Bahia | A TARDE

O secretário de Infraestrutura da Bahia (Seinfra-BA), Sérgio Brito, foi exonerado do cargo. A informação foi divulgada nesta sexta-feira,17, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo o documento, quem assume a pasta, cumulativamente, é o Chefe de Gabinete Francisco Alfredo Miranda.

Em conversa com o Portal A Tarde, o Brito justificou que sua saída está sendo para tratar das emendas parlamentares. O político ainda detalhou que o seu afastamento foi decidido por conta própria e já tinha sido estabelecido, previamente, junto ao governador do Estado Jerônimo Rodrigues (PT).

O deputado federal ainda adiantou que retornará à pasta posteriormente, assim que encerrar o processo com as emendas.

Brito assumiu a Seinfra este ano no governo Jerônimo, no lugar de Marcus Cavalcanti. Ele também passou pelo comando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), com Rui Costa, e foi Secretário Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão da Prefeitura de Salvador.

O ex-titular da pasta foi reeleito como deputado federal pelo PSD, nas eleições de 2022, mas precisou se licenciar.