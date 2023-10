Sidninho contraria Heber e cobra apoio do Podemos a Bruno Reis

O vereador Sidninho (Podemos) contrariou o presidente estadual da sigla, Heber Santana, e voltou a cobrar o apoio da legenda a natural reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil) em 2024. Durante entrevista à imprensa, o parlamentar reivindicou lealdade e compromisso do partido, justificando a cobrança a partir das eleições de 2022, considerada "atípica e difícil", vide ao fim das coligações partidárias.

"Em um passado bem recente, eu cobrei do Podemos, lealdade e compromisso com o prefeito Bruno Reis. Nas eleições de 2022, o Podemos precisou da força do prefeito Bruno Reis para que pudesse alçar uma cadeira na Câmara Federal”, iniciou o vereador, após sessão ordinária nesta terça-feira, 26.

Durante o pleito do ano passado, o vereador tentou ocupar uma cadeira no Congresso Nacional e se candidatou a vaga de deputado federal. À época, o edil colecionou apenas 35.828 votos, ficando na 1ª suplência do partido.

O chefe do partido na Bahia vem acenando para o governo Jerônimo (PT) e afirmou que a tendência da sigla é apoiar o candidato escolhido pelo petista na corrida eleitoral do ano que vem.

Em tom firme, o parlamentar relembrou que o chefe do Executivo da capital baiana sempre esteve à disposição para apoiar o Podemos e reforçou o apelo a presidente nacional da sigla, Renata Abreu.



“A gente precisa cobrar essa correção por parte do partido em relação ao Prefeito. Na hora que precisou da força do prefeito Bruno Reis, na arrumação partidária, no impulsionamento de novas candidaturas, o Podemos foi lá e pediu. E chegou a hora do Podemos agir como o PP está agindo”, reforçou.

“Precisamos que ela [Renata Abreu] faça essa interlocução com o prefeito, garantindo esse apoio para que o Podemos possa continuar na base do Prefeito”, acrescentou.



Embora a bancada do PP está dividida apoiando o governo estadual na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a sigla já anunciou apoio à pretensa reeleição do atual chefe do Palácio Thomé de Souza.

Apesar das intensas cobranças com vistas para 2024, o vereador Sidninho já deixou claro que não permanecerá no Podemos até o próximo pleito eleitoral. Em entrevista ao Portal A TARDE, no mês de agosto, o edil frisou que a sua mudança de sigla deve acontecer até outubro. Seguindo os passos do presidente da Casa, a quem é aliado, o vereador deve se tornar membro do PSDB.