Situação de emergência é decretada em Feira e outras 9 cidades | A TARDE

O Governo do Estado decretou situação de emergência na cidade de Feira de Santana e em outros nove municípios da Bahia. A medida foi tomada considerando os danos decorrentes da estiagem que afeta as atividades econômicas e atinge a população das cidades. A informação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 7.

Além de Feira, cidades como Itaberaba, Palmas de Monte Alto, Lagoa Real, Itiúba, Urandi, Chorrochó, Mansidão, Buritirama e Uauá também tiveram a situação de gravidade decretada pelo governador Jerônimo Rodrigues. Os decretos possuem validade de 180 dias.

No último sábado, 2, o governo também decretou situação de emergência em outras cindo cidades baianas. São eles: Jeremoabo, Campo Formoso, Queimadas, Andorinha e Boquira.

De acordo com Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB) as perdas com a seca na Bahia podem chegar a R$ 600 milhões. A estiagem, a maior desde 1980, afeta produção, geração de emprego e preço da cesta básica.