Sondagem da Ponte Salvador-Itaparica começa em 2024; saiba detalhes | A TARDE

Grande aposta do Governo da Bahia, discutida desde 2009, a ponte Salvador-Itaparica está prestes a sair do papel. Isso porque, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta segunda-feira, 11, que a sondagem em águas rasas está prevista para ser iniciada no dia 8 de janeiro.

A novidade foi revelada no ato de assinatura dos contratos na área de mineração com a empresa Homerun Brasil Mineração Ltda, que acontece na sede da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

O chefe do Executivo estadual revelou, na ocasião, que as tratativas foram destravadas após a vinda do vice-presidente do Consórcio da CCC Internacional, Yun Liang, responsável pela construção da ponte Salvador-Itaparica, em Salvador, e ressaltou que “os navios já deixaram a China em direção à Baía de Todos os Santos”.

"Eu senti a energia boa quando a 15 dias atrás antes da viagem aos Emirados, eu recebi o vice-presidente do consórcio que já é a terceira pessoa na escala de poder no consórcio, a presença da negociação dos embaixadores do Brasil na China e dos chineses no Brasil, o diálogo de Lula com o Xi Jinping, tudo isso tem ajudado a gente. [...].", contou Jerônimo.

Segundo o chefe do Palácio de Ondina, o projeto executivo do equipamento só poderá ser realizado após o processo de sondagem. "A partir da sondagem, que a gente vai conseguir elaborar o projeto executivo e dai vermos as necessidades e custos, bem como profundidade e necessidade fazer mais pilares".

Jerônimo demonstrou confiança para a o início da ação que antecede as obras da ponte Salvador-Itaparica.

"Estou confiante, nós estamos negociando, inclusive, o Lula confiante disso. No dia 8 de janeiro, esses navios estarão entrando no mar da Baía de Todos os Santos, inclusive, para que nós tenhamos locais para que esses navios possam ser ancorados", concluiu.