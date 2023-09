"Sonhava com essa obra", dispara Leão sobre ponte Salvador-Itaparica

"Eu sonhava com essa obra". O agora deputado federal João Leão (PP) não esconde o desejo de ver sair do papel um dos projetos mais esperados pela população baiana: a ponte que liga Salvador até a ilha de Itaparica. Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, Leão falou sobre a ideia.

Leão disse ter ido cinco vezes à China para tratar do tema, quando além de vice-governador, era também secretário de Planejamento da Bahia. Um dos idealizadores do ambicioso projeto, o 'Bonitão' afirmou sempre ter sonhado com a obra, que deve sair do papel em breve, e pontuou que não faz sentido Salvador ter apenas uma única saída.

"A ponte Salvador-Itaparica nasceu de um sonho, eu sonhava com essa obra. Acho que não tem sentido uma cidade do porte da capital baiana ter uma única entrada. Quando acontece um acidente na BR-324, você fecha a capital. Aí comecei a estudar uma maneira de resolver esse problema. De qual maneira? Você arrodear a Baía de Todos os Santos com uma rodovia. Não ia dar certo, porque é um entra e sai [...] Seria uma obra mais cara que a ponte Salvador-Itaparica. Aí começamos a estudar a ponte. Criamos alguns artifícios para não prejudicar a ilha de Itaparica. Você tem a BA-001, que é a via asfaltada da ilha de Itaparica, que vai até a ponte do Funil. Para não poluir a ilha com um volume de tráfego, porque ali no futuro vão passar 200 mil carros por dia. Você sai da ponte, pega o meio da ilha, faz uma pista direta até a ponte do Funil, duplica da ponte até Santo Antônio de Jesus, duplica até Castro Alves, de Castro Alves até a BR-116. Da BR-116, você duplica até Itaberaba, de Itaberaba até Seabra", explicou Leão.

Assim como o presidente Juscelino Kubitscheck, que construiu Brasília no centro do Brasil, João Leão disse que o seu grande sonho era transferir a capital baiana para o centro do estado, região do município de Seabra. A longa estrada faria o orçamento da Bahia duplicar, segundo o parlamentar.

"Meu sonho era fazer o que JK fez, transferir a capital da Bahia para o centro, que é Seabra. Você vai até Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, você ia até Brasília. Dizia o velho Luís Viana Filho, que quando você faz uma estrada, você dobra a riqueza daquela localidade. Essa estrada ia duplicar o orçamento do governo da Bahia", disparou Leão, que ainda falou sobre a ponte Barra-Xique-Xique.

"A ponte da Barra (Xique-Xique), eu construí aquela ponte. Então, essa Bahia precisa de trabalho, sonhos e realizações. O que eu fiz? Peguei os projetos de ponte que temos sob o Rio São Francisco. Eu peguei o projeto que liga Malhada a Carinhanha. Sabe quem fez essa ponte? Um tal de deputado João Leão, a pedido da prefeita que era do PT. Peguei o projeto e bateu certinho com a ponte da Barra, mandei fazer a sondagem e bateu igual. Só tive que rodar a ponte porque o canal é do lado da margem direita. Está aí a ponte linda. Levei o projeto pronto pra Rui, e ele disse que não tinha dinheiro pra obra, eu disse que ia fazer uma PPP (Parceria Público-Privada). Peguei quatro empresas pequenas da Bahia, fiz um consórcio, consegui R$ 90 milhões no Banco do Nordeste, R$ 90 milhões no Desenbahia, R$ 550 milhões pra fazer a estrada que liga Feira de Santana até a Barra. É a melhor estrada da Bahia e uma das melhores do Brasil. Quatro empresinhas pequenas que fizeram essa maravilha", disse o deputado federal.

João Leão disse acreditar no potencial econômico do estado, e pontuou que o turismo pode ser um vetor para esse crescimento, desde que seja bem explorado. "A Bahia é o estado mais rico da federação brasileira. Você tem o desenvolvimento na região da Costa, Região Metropolitana. Você tem aquela Chapada Diamantina, que é um espetáculo, aquilo é pra você levar pro mundo. A Bahia recebe um milhão de turistas, era pra receber dez milhões e criar uma estrutura para isso", iniciou.

"A Bahia precisa se transformar em ícone no turismo. Já é na agricultura. Fui atrás dos gaúchos, estou trazendo 34 catarinenses para ensinar o povo a plantar uva. Fui buscar uva na região de Champagne, na França. O vinho do Morro do Chapéu tirou o primeiro lugar no Brasil. Eu sou teimoso, mas no bom sentido da palavra. Eu quero nesse mandato botar 100 vinícolas", completou o vice-governador, que ainda cravou que a Ferrovia Oeste-Leste (Fiol) será a "grande alavanca do estado".

"Você dividir o estado em três, como queriam na constituinte [...] Agora, os três juntos, nós somos maiores que São Paulo [...] Quem fez o projeto da Fiol, quem fez fui eu. Quem alocou o projeto todo fui eu, eu levei pro presidente Lula. A Fiol será a grande alavanca desse país e desse estado. Dobra a receita do estado da Bahia", finalizou.