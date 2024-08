Superintendência de Políticas visa ações para a Educação Básica

Leninha Vila Nova, professora e superintendente de Políticas para Educação Básica (SUPED). - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Em visita ao Grupo A TARDE na manhã desta terça-feira, 30, a líder da Superintendência de Políticas para Educação Básica (SUPED) do Governo Estadual, Leninha Vila Nova, comentou sobre as ações realizadas pelo setor e antecipou novas medidas

Entre os assuntos pautados por Leninha está o resultado da execução da portaria 190, que prevê o processo de avaliação da rede pública de ensino.

“Nós aplicamos como inovação a RPP [Regime de Progressão Parcial] na Bahia, o aluno marca a prova pela lei e vai lá recompor na nota, mas para nós da Bahia ela vem como recomposição do aprendizado, porque entendemos que esse estudante pós-pandemia, que foi excluído pelo processo do contexto da escola e que é um aluno com um recorte social muito forte, ele tem 18 anos, se autodeclara preto e pardo, é dos grandes centros e é do noturno, então esse é o aluno que foi ficando para trás e tem cinco vezes menos chances de voltar para a escola”, iniciou.

“E nesse sentido, a gente já tem resultados de alunos nossos que já conseguiram, acima de 19 mil dos 35 mil estudantes, ser aprovados em duas ou mais componentes deste ano, que a portaria rege. Assim, se ele foi aprovado este ano no componente que ficou retido, ele consegue prosseguir, uma vez que a gente está dizendo que ele tem condição de seguir a lógica da avaliação. E para nossa alegria, a gente está constatando que esse estudante conseguiu avançar e que ele só precisava mesmo de uma oportunidade, de mais uma sequência dedicada”, descreveu.

Leninha também detalhou sobre um edital de resultado, publicado na última sexta-feira, 2, do Encontro Estudantil.

“O aluno vivencia na escola todas as possibilidades artísticas culturais e de ciência e esse ano a gente está tratando de ciências e sustentabilidade na perspectiva da ODS e ele faz todo esse movimento para dentro da escola e ele vai vivendo etapas”, disse.

Além do Encontro Estudantil, a superintendente anunciou um novo projeto estruturante, ações que se intercalam por dentro do currículo e que trazem outros conteúdos para dentro da formação do estudante.

“Este ano o Face [Festival Anual da Canção Estudantil] terá desenhos, a etapa macroterritório com o Conecta Voz, que é uma inovação, coordenada juntamente com a TV conexões. Nós vamos trazer esse estudante, que fez uma canção na escola, que cantou no território para participar do conecta voz e ter outras possibilidades de desenvolver a habilidade do canto, da arte e da música para que ele possa ter uma porta aberta, se ele quiser seguir essa veia artística. Se ele quiser entrar nesse lugar, então a gente está dando uma janela a ele de possibilidade com o Conecta Voz”, disse, ao acrescentar que a ação acontecerá em oito territórios que serão levados para representar em Salvador.

Protagonismo da SUPED

A líder da SUPED explicou sobre o protagonismo da superintendência nos deveres relacionados à educação do estado. Segundo Leninha, o governo do Estado segue o regime de colaboração, na esfera de responsabilidade o município assumiria a educação infantil e o fundamental, o Estado, o ensino médio e o governo federal, o ensino superior, no entanto, a prerrogativa de não ter condições é o estado que assume. “Por isso que a gente ainda tem uma grande fatia.”

“Tem municípios que não se interessam, não faz o seu planejamento, não faz o seu dever de casa para que assuma aquilo que a lei diz. E o Estado, por sua vez, precisa garantir. Então, a gente, com muita responsabilidade, assume na sua maioria”, declarou, acrescentando ainda que o governo baiano entende que “o aluno baiano é nossa responsabilidade.”

“Alguns gestores públicos não compreendem a educação como rudimentar na formação e deixam isso para nós, mas a gente assume”, concluiu.



A Leninha foi recebida pelo presidente João Mello Leitão e pelo diretor de relações institucionais, Luciano Neves.