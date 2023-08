“Taxa de juros caiu, mas ainda é alta”, diz Lídice da Mata

Líder da bancada baiana, a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) diz enxergar que o Banco Central foi tímido na redução da taxa básica de juros. Durante a reunião mensal do Comitê de Política Monetária, foi decidida a redução de meio ponto percentual na Selic, que saiu de 13,75% ao ano para 13,35%.



Segundo Lídice, era possível reduzir mais. A parlamentar baiana alega que o Brasil continua com os juros mais altos do mundo. “Para tomar um empréstimo, o trabalhador terá de pagar mais por isso. Isso é ruim para o desenvolvimento do país”, afirma.

A deputada federal do PSB, no entanto, diz enxergar que o governo Lula (PT) está trabalhando muito para melhorar a vida da população e citou a aprovação da Reforma Tributária e da Nova Regra Fiscal. “Além disso, estamos em deflação há dois meses, o PIB dando respostas positivas e o juro não teve a redução esperada pelo setor produtivo”, avaliou a parlamentar, que é economista.