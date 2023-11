Terceira etapa das obras do TCA terá investimento de R$ 151 milhões | A TARDE

A assessoria de comunicação do Governo do Estado anunciou, na manhã deste domingo, 5, um investimento de R$ 151 milhões na terceira etapa das obras do novo Teatro Castro Alves (TCA).



O prazo para a finalização da etapa será de 24 meses e as ações estão previstas no foyer e no edifício principal. O Governo do Estado ainda busca a contratação de empresa para a execução das obras.

No edifício principal, estão previstas a recuperação estrutural e restauração das fachadas; substituição total da cobertura, que terá estrutura metálica e telhas, dos elevadores sociais e das quarteladas; reformas dos camarins, das salas de apoio vinculadas ao palco e das salas de ensaio da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e do balé dos pisos A, B e C; instalação ou implantação do novo sistema de climatização, do novo forro acústico e de novas antecâmaras (saídas de emergências); reforma dos pisos P-1, P-2 e P-3, incluindo área administrativa, laboratório cenográfico, guarda-roupas, ateliê de costura e sala de tingimento; e adequação às normas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (sistema de detecção e combate a incêndio, rotas de fuga, sinalização e escadas).

Já no foyer, estão previstas substituição total do sistema de drenagem e impermeabilização do terraço; recuperação estrutural e restauração das fachadas; infraestrutura técnica necessária para a realização de eventos no terraço; implantação de elevador para acesso ao terraço; reforma total da cozinha e restaurante; reforma total dos sanitários; instalação de sistema de climatização; implantação de nova bilheteria e obras de acessibilidade.