Tiago Correia assume PSDB com meta de ampliar número de prefeituras | A TARDE

Durante convenção partidária do PSDB, na manhã desta sexta-feira, 20, em um edifício empresarial no Caminho das Árvores, o deputado estadual Tiago Correia (PSDB), foi escolhido novo presidente estadual da sua legenda durante o evento. Ele falou com o Portal A TARDE sobre os abjetivos da sua gestão e que diálogos esperar do partido, inclusive pensando na eleição para prefeito de Salvador.



“Hoje nós temos importantes municípios chefiados pelo PSDB. Nossa intenção é multiplicar esse número, ampliar a nossa base pelo interior, fazer bancadas de vereadores significativas e colocar o PSDB no lugar que ele merece na Bahia”, afirmou Correia.

Os outros assuntos comentados foram eleição para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), diálogo com o PT no primeiro semestre e possibilidade de o partido ter um vice na chapa de Bruno Reis na eleição para prefeito de Salvador no ano que vem.

“O jogo da Assembleia é um jogo que começa a ser jogado agora, mas está a praticamente um ano e três meses de acontecer. Eu acho que ele se dá mais no próprio colegiado da casa e os partidos não têm esse peso. São mais conversas entre colegas”, comentou Tiago sobre possibilidade de ser candidato a presidente da Alba, concorrendo com o atual chefe do Legislativo Estadual, Adolfo Menezes (PSD).

“Nós nunca nos furtamos ao debate, ao contrário, nós estimulamos, estamos sempre abertos ao debate. Então, eu diria que as conversas acontecerão quando tiverem de acontecer”, disse Tiago sobre conversas da legenda com o PT. “[A vice-prefeita de Salvador] Ana Paula [PDT] vem desempenhando o papel de forma excelente, é um quadro super qualificado e com certeza tem uma preferência para permanecer como vice”, disse o presidente estadual do PSDB, sobre possibilidade de a legenda ter vice na chapa de Bruno Reis no ano que vem.

“Mas essas construções são feitas com todos os partidos da base. Não é uma imposição de partido A, B ou C. Nós temos bons quadros para apresentar se for necessário, mas acredito que essa construção será conduzida pelo prefeito Bruno Reis [União Brasil], ouvindo a todos os partidos”, concluiu.