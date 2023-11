Tiago Correia defende permanência de Ana Paula como vice-prefeita | A TARDE

Em meio aos cortejos de diversos partidos para postular a vaga na vice-prefeitura, inclusive o PSDB, o presidente estadual da sigla, Tiago Correia, desconversou sobre a possibilidade da legenda pleitear a posição e defendeu o nome de Ana Paula Matos (PDT), atual vice-prefeita, para permanência no cargo.

"Todos, pelo menos, que eu conversei até hoje, apoiam a vice-prefeita Ana Paula, pelo papel que ela vem desempenhando, pela sua habilidade, pela sua competência", comentou o chefe dos tucanos na Bahia.

Correia ainda afirmou que a decisão não cabe aos partidos políticos, e sim, ao prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). Sem citar os quadros, o parlamentar ainda disse que o PSDB "tem nomes que podem ser colocados à disposição."

"Não vai ser uma decisão do PSDB, do PDT, vai ser uma decisão tomada em colegiado e, dependendo de qual seja essa decisão, nós vamos estar apoiando a decisão do prefeito Bruno Reis", disse.

A vaga vem sendo paquerada pelo Republicanos, que já expôs a legitimidade do partido para disputar a chapa majoritária ao lado do pretenso à reeleição, Bruno Reis (União Brasil). O presidente estadual da sigla, Márcio Marinho, declarou que a legenda quer uma "participação concreta" no governo municipal.

"Respeitando o espaço dos outros, mas nós queremos uma participação mais concreta, objetiva e reconhecida na gestão Bruno Reis".