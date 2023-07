"Queremos participação mais concreta na prefeitura", diz Marinho

A pouco mais de um ano para a eleição municipal de Salvador, o deputado federal e presidente estadual do Republicanos, Márcio Marinho, falou sobre suas expectativas não só com o próximo pleito, mas também sobre a participação da sua legenda no Executivo Municipal.

"Respeitando o espaço dos outros, mas nós queremos uma participação mais concreta, objetiva e reconhecida na gestão Bruno Reis [União Brasil]", disse Marinho, ao citar que seu partido tem duas secretarias, em entrevista coletiva na Câmara Municipal de Salvador nesta segunda-feira, 3.

Marinho participou, junto com a senadora Damares Alves (Republicanos), do ato na Câmara Municipal em defesa da vereadora Ireuda Silva (Republicanos), que prestou queixa de violência política na semana passada, após a última sessão na casa legislativa, na semana passada.

Ao lado da deputada federal Rogéria Santos (Republicanos), Marinho disse que pensa com carinho na possibilidade de indicar uma mulher para vice na chapa de Bruno Reis em 2024. "A gente tem vários nomes. Mas a mulher, com seu jeitinho, jetosa com as coisas, então temos a Ireuda e a Rogéria", pontua.

null Lucas Franco