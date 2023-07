Damares diz torcer por governo Lula e exalta Bolsonaro

Eleita com grande apoio do eleitorado bolsonarista, ainda que não tenha tido apoio direto de Jair Bolsonaro (PL), a senadora Damares Alves (Republicanos) disse torcer pelo êxito do governo Lula (PT).

"É um governo que precisa começar a se achar, fazer entregas. Estamos torcendo para que o governo dê certo", afirmou Damares, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 3, na Câmara Municipal de Salvador, onde participa de ato em solidariedade à vereadora Ireuda Silva (Repulicanos), que prestou queixa de agressão após a última sessão da casa antes do recesso, na semana passada.

Mesmo se dizendo disposta a votar em Projeto de Lei do governo caso interprete que a matéria traga benefícios para a população, Damares exaltou Jair Bolsonaro e questionou o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tornou o ex-presidente inelegível por oito anos.

"Foi um julgamento político, mas nada mudou. Bolsonaro segue sendo nosso capitão, da direita e dos conservadores", afirmou.

null Lucas Franco | Ag. A TARDE