Titular da Seap celebra criação da Polícia Penal da Bahia

Aprovada nesta semana pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a Polícia Penal foi tema debatido durante o evento Bandeiras e Caminhos, do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Titular da Secretaria Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), José Antônio Maia Gonçalves celebrou a novidade, na noite desta quinta-feira, 25.

"Com a criação da Polícia Penal, iremos ter nosso próprio policiamento, que fará rondas perímetrais, as custódias, as transferências... Não vamos mais depender da Polícia Militar, principalmente nas guaritas. A PM volta para as ruas e vamos fazer toda a segurança do perímetro prisional", disse o secretário ao Portal A TARDE.

O evento Bandeiras e Caminhos visa a discussão de políticas públicas e trazer novas lideranças para se engajarem ao MDB. O encontro contou com a participação de diversas lideranças da sigla.