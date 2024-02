Tourinho fala sobre marca que a prefeitura quer deixar no Carnaval | A TARDE

O Secretário Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, falou, durante inauguração da Sala de Imprensa do Carnaval, no Campo Grande, na manhã desta quinta-feira, 8, que a marca que a prefeitura quer deixar para o Carnaval de Salvador este ano é o protagonismo dos artistas negros e blocos afros.

“Por isso o tema do nosso Carnaval é Capital Afro. Além de ter feito investimentos como nunca foram feitos nos próprios blocos e entidades, aumentamos em 50 mais, na comparação com o ano passado, as entidades de matriz africana que recebem apoio de forma direta. Temos o palco Salvador Capital Afro, na Castro Alves. O grande palco da Castro Alves será espaço de artistas negros, a partir de quinta”, declarou

Tourinho resumiu a marca como um trabalho já realizado e afirmou que uma reparação está sendo realizada, principalmente no Carnaval. “É dá o protagonismo aos blocos afros e às entidades de matriz africana, não só de representatividade, mas também financeiro, de prosperidade de posicionamento. É trazer ferramentas para que isso seja uma coisa sem volta e cada vez mais potente”, concluiu.