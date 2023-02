Tourinho rebate Mariene de Castro: "Artista tem que se manifestar"

Nesta quinta-feira, 23, o secretário municipal de Cultura (Secult), Pedro Tourinho, se pronunciou sobre a ausência da cantora Mariene de Castro como uma das atrações do Carnaval de Salvador.

Dias antes, Mariene havia criticado o poder público por não tê-la convidado para participação nas festas e eventos durante a folia deste ano e por não valorizarem o samba da Bahia.

Através do Twitter, o secretário rebateu as críticas da cantora. “A contratação, sim, depende do governo ou da prefeitura, mas depende também do artista, que tem de manifestar minimamente seu interesse em participar. A organização não tem como adivinhar se um artista tem datas fechadas em eventos privados ou se tem patrocínios”, escreveu Pedro.

Na visão do secretário, faltou demonstração de interesse por parte de Mariene para fazer parte da grade de atrações da folia na capital baiana.

“Tenho certeza absoluta que se houvesse qualquer manifestação mínima de interesse por parte de Mariene em tocar no carnaval, no prazo adequado, seja pela prefeitura, seja pelo governo, ela teria sido atendida com o apoio necessário. Todos sabem seu valor cultural e artístico”, completou.