Trens do Subúrbio serão destinados a futuro Memorial Ferroviário | A TARDE

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) está providenciando um futuro para os vagões do antigo sistema ferroviário do Subúrbio de Salvador. Desativados, os equipamentos devem ter destinos diversos, conforme revelado pela empresa pública ao Portal A TARDE.

Considerados muito antigos e sem peças de manutenção no mercado, as linhas e os trens que funcionavam no sistema do Subúrbio não possuem mais condições de operar com segurança, segundo avaliação da CTB. Por isso, eles foram desativados.

Alguns vagões estão passando por um processo de leilão, enquanto outros foram doados para exposições. Uma terceira quantidade será mantida e recuperada pela CTB, com o objetivo de compor o futuro Memorial Ferroviário do Estado, que a empresa pública irá implantar no local da antiga Estação da Calçada.

A ideia da Companhia de Transportes do Estado da Bahia, com o memorial, é resgatar e preservar a memória ferroviária não apenas do território baiano, mas do Brasil inteiro.

O último dia de circulação de trens entre os bairros de Paripe, no Subúrbio, e da Calçada, na chamada Cidade Baixa, foi 13 de fevereiro de 2021, em plena pandemia. A promessa era que um sistema ferroviário conhecido como monotrilho substituísse o modal, melhorando a qualidade do transporte público na região.

A previsão, porém, não se cumpriu e, após desentendimentos com o consórcio Skyrail, o governo do estado rescindiu o contrato de construção do monotrilho. Há, neste momento, uma nova promessa, de construção de um VLT (veículo leve sobre trilhos). A ideia do governador Jerônimo Rodrigues (PT) é lançar a licitação ainda neste mês de novembro.

Ferrovia Leste

Em setembro, a CTB se reuniu com dirigentes e equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tendo como pauta a transferência de louças, metais, relógios, livros, quadros e mobiliário pertencentes à antiga Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, que operava o sistema ferroviário na Bahia.

Além do Sistema de Trens do Subúrbio, a chamada “Ferrovia Leste” era responsável pela ligação de Salvador com outras cidades do estado, como Alagoinhas e Juazeiro, mas também com outras unidades da federação, como Sergipe e Minas Gerais.

O acervo da Ferrovia Leste está hoje sob posse do Iphan e é objeto de desejo da CTB para a composição do Memorial Ferroviário do Estado.