Três homens são presos suspeitos de matar suplente de vereador | A TARDE

Três homens foram presos suspeitos de matar o suplente de vereador e servidor público Franklin Dias Ramos, de 45 anos, na quinta-feira, 4, em Canavieiras, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu na segunda, 8. Um dos suspeitos confessou o crime e apontou o envolvimento dos outros dois. Os nomes deles não foram revelados.

Um notebook, uma bicicleta e o celular da vítima foram apreendidos com os suspeitos. As investigações apontaram que o crime aconteceu com abuso de confiança, porque o trio era conhecido do suplente de vereador.

Os suspeitos foram levados para a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus), onde foi feita a prisão em flagrante por homicídio qualificado.

Os objetos apreendidos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) onde serão periciados. Os três suspeitos seguem custodiados à disposição da Justiça.

Sinais de espancamento

Segundo informações da Polícia Civil da cidade, Franklin Dias Ramos sofreu várias lesões na cabeça. De acordo com o boletim de ocorrência, os sinais são de espancamento.

Conforme apurado pela equipe de reportagem da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia, a suspeita inicial é de crime político.