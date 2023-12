Três vereadores de Tucano são expulsos do PT | A TARDE

Três vereadores de Tucano, município localizado a 225km de Salvador, foram expulsos do grupo de filiados do Partido dos Trabalhadores (PT).

Jeanne Santos de Jesus, Délcio da Mandaçaia e Neto do Herlon, deixaram o partido após uma reunião realizada na última quinta-feira, 7, na qual foi aprovada a resolução 0004/2023, que determinou a expulsão dos vereadores.

O vereador Neto do Herlon é licenciado e ocupa o cargo de secretário de Administração de Caldas do Jorro.

A expectativa para a possível expulsão ocorre desde o meio do ano. Na ocasião tinha como motivação a atuação de forma contrária às orientações do Partido e a atuação do trio na Câmara. A saída do partido não gera perda do mandato.