Tricolor, vereador quer batizar via em Canabrava de "Terra Prometida" | A TARDE

Não foi Moisés, nem Josué, mas sim Téo Senna (PSDB), vereador de Salvador, que propôs o Projeto de Lei nº 35/2023 que determina a denominação da via de ligação entre a Rua Artêmio Castro Valente e a Av. Mário Sérgio, no bairro de Canabrava, como Av. Terra Prometida. A proposta foi apresentada à Câmara Municipal (CMS).

Na justificativa do projeto, Téo argumenta que a nomeação da via é um atendimento aos moradores daquela localidade, representados pela Associação de Moradores da Terra Prometida, que buscam nomear a principal via do local com o nome dado ao Loteamento que os abriga.

"Assim sendo, nada mais justo que acatar a reivindicação daqueles que fundaram o loteamento nomeando a principal via com o nome de “Av. Terra Prometida”", diz o projeto.

A Terra Prometida é o termo utilizado na Bíblia hebraica para descrever a terra dada por Deus aos israelitas, descendentes dos patriarcas hebraicos Abraão, Isaque, e Jacó.

Essa não é a primeira vez em que Téo Senna chama a atenção com nomeação ou renomeação de localidades. No ano passado, ele propôs muar o nome de uma rua no Caminho das Árvores para "Beverly Hills", que faz referência à cidade de mesmo nome na Califórnia, nos Estados Unidos.