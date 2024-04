TSE forma maioria para cassar vereadores em Central por fraude | A TARDE

Após ser formada maioria pela cassação da chapa do PSB na eleição de vereador do município de Central, em 2020, por fraude à cota de gênero, o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o tema foi interrompido nesta terça-feira, 19.



O placar da votação dos ministros do TSE está de quatro integrantes da Corte a favor da cassação da chapa e dois contra, mas o ministro Kassio Nunes Marques pediu vistas do processo.

A conclusão do processo, se o placar for mantido, acarretará na cassação do mandato dos vereadores Reinan de Renato (PSB) e Professor Ézio (PSB).

O Ministério Público Eleitoral (MPE) defende que houve fraude à cota de gênero na apresentação de seis candidatas pelo PSB.

Em parecer enviado ao TSE, o MPE defende haver provas suficientes para demonstrar que a legenda lançou candidaturas fictícias de mulheres. De acordo com o advogado eleitoralista Thiago Santos Bianchi, que fez a sustentação oral no plenário do TSE pela cassação da chapa, trata-se de um caso comprovado de “fraude à cota de gênero”.

“Vale ressaltar que neste período enfrentávamos a pandemia e o TRE/BA restringiu diversos atos públicos de campanha. E mesmo assim, não há registro de campanha nas redes sociais das seis candidatas”, diz.

“Chama a atenção e ficou evidenciado pelo voto da maioria dos ministros do TSE, o fato dos gastos eleitorais terem sido contratados na véspera da eleição e um dia após o ajuizamento da ação que ontem foi julgada pelo TSE”, afirma Bianchi.

Segundo ele, das seis candidatas, cinco declararam gastos de campanha de R$ 315,00, e apenas uma delas declarou gastos de R$ 415,00. “Porém, todas efetuaram a contratação da mesma empresa para a suposta produção de material impresso de campanha. Entretanto, esse material não foi apresentado no processo durante a sua instrução”, afirma Bianchi.

As candidatas são Danielma Andrade, Jucelia Pereira, Kelle Francisco, Liliana Rodrigues, Raquel Cardoso e Sueli Alves.

Um dos vereadores que é alvo da denúncia, Reinan de Renato é filho de Renato do Boi, que era prefeito de Central e foi cassado pela Câmara Municipal local no dia 13 de janeiro de 2022, por infração político-administrativa.