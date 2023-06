TVE amplia sinal de transmissão em mais de 100 municípios da Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou nesta quinta-feira, 1°, a chegada do sinal digital da TVE e TV Educa Bahia em 116 novos municípios.

A cerimônia de assinatura foi realizada no início da noite no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. No momento, estavam presentes o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Paulo Pimenta e o deputado federal Jorge Solla (PT), que destinou mais de R$ 1,5 milhão em emendas para a TVE e para a Rádio Educadora FM.

O sinal está liberado a partir desta quinta-feira, 1°, em 16 cidades, a exemplo de Andaraí, na Chapada Diamantina, Dom Basílio, no Centro-Sul, e São Félix do Coribe, localizado no Extremo-Oeste baiano.

A emissora pública passará a atender a mais de oito milhões de moradores em todo o estado. Até o fim deste ano, os habitantes de outros 100 municípios também poderão sintonizar o sinal da emissora.

"Fico feliz de poder ajudar com o trabalho legislativo, a tornar ainda mais potente a TVE. Uma rede de comunicação pública e de qualidade é direito da população, atendendo regiões mais remotas, sendo melhor, inclusive, que grandes emissoras privadas", destacou Solla.

A medida foi um dos compromissos firmados pelo Governo da Bahia em seu Programa de Governo Participativo, apoiada em uma parceria entre a esfera estadual e o governo federal, agora sob comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Nosso mandato foi o que mais direcionou atenção à comunicação pública na Bahia e seguiremos apoiando as iniciativas que melhorem ainda mais a capacidade técnica e também pessoal da emissora, e enriqueçam ainda mais a sua programação, que se adequou nos últimos anos, com shows e jogos de futebol, se mantendo atrativa para um público que vem se renovando", afirmou Solla.

Entre as outras 100 cidades que vão ser beneficiadas até dezembro de 2023 estão: Cravolândia (Centro-Sul), Dom Basílio (Centro-Sul), Igaporã (Centro-Sul), Jiquiriçá (Centro-Sul), Jitaúna (Centro-Sul), Boquira (Centro-Sul), Matina (Centro-Sul), Mucugê (Centro-Sul), Ubaíra (Centro-Sul), Laje (Centro-Sul), Barra do Rocha (Sul), Maraú (Sul), Valença (Sul), Barrocas (Nordeste), Coronel João Sá (Nordeste), Boa Vista do Tupim (Centro-Norte), Mulungu do Morro (Centro-Norte), Santa Barbara (Centro-Norte), Santa Teresinha (Centro-Norte), Castro Alves (RMS), Mansidão (Extremo-Oeste), São Félix do Coribe (Extremo-Oeste), Será do Ramalho (Vale São Francisco) e Sítio do Mato (Vale São Francisco).