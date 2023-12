Vaga no TCM vai para análise de Jerônimo com base dividida | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem alguns problemas para resolver em sua base nos próximos meses. Além das candidaturas que apoiará em cada município baiano nas eleições de 2024, o gestor estadual terá que apontar também sua preferência para ser o candidato de sua bancada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na disputa da vaga remanescente no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

A Federação Brasil da Esperança se reuniu nesta quinta-feira, 14, para definir um nome do grupo para levar ao governador. Entretanto, os representantes de PT, PCdoB e PV saíram da reunião sem grandes definições. Os partidos seguem com as mesmas pré-candidaturas ao TCM: os deputados estaduais Fabrício Falcão (PCdoB), Paulo Rangel (PT) e Roberto Carlos (PV).

De acordo com apuração do portal A TARDE, a federação apresentará os três nomes ao governador Jerônimo, para que ele aponte quem é o seu preferido para ser o representante de sua base na disputa pela vaga no TCM.

“Não acredito que o governador Jerônimo, que é uma figura democrática, imponha qualquer nome. Ele certamente dirá quem prefere e, com certeza, a opinião dele tem muito peso para a base. Mas não é do perfil dele impor. Então, vamos aguardar”, afirmou Roberto Carlos, em entrevista ao portal A TARDE.

Além de Fabrício, Rangel e Roberto Carlos, uma quarta opção da base também pode ser apresentada ao governador: trata-se do deputado estadual Rogério Andrade (MDB). O parlamentar tem seu nome ventilado como uma saída para um imbróglio no município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Caso Andrade vá ao TCM, assumiria sua cadeira na Alba a vereadora conquistense Lúcia Rocha (MDB), suplente do parlamentar e hoje pré-candidata à prefeitura de sua cidade. Assim, a escolha do emedebista para a Corte de Contas seria uma forma de demover a edil de seu pleito em 2024, fazendo-a apoiar, consequentemente, a candidatura do deputado federal Waldenor Pereira (PT) para prefeito de Vitória da Conquista.

Apesar de não assumir publicamente o interesse na vaga do TCM, o acordo envolvendo PT e MDB seria uma boa saída para Andrade, que já admitiu a assessores que não deseja mais a vida corrida da gestão pública. Uma nova candidatura à prefeitura de Santo Antônio de Jesus, por exemplo, é algo que ele reiteradamente rechaça nos corredores da Alba.

“Estou focado no meu mandato. Estou disposto a ouvir o governador, caso minha ida ao TCM seja do interesse dele, mas eu não busquei isso e não sou candidato. Quero é fazer o melhor papel possível como deputado”, disse Rogério Andrade, quando questionado pelo portal A TARDE.

Mesmo o perfil de Jerônimo não sendo o de imposição, a tendência é que sua base na Alba atenda ao pedido do governador. A única exigência que os parlamentares têm feito é que o nome escolhido seja o de um deputado estadual, após as escolhas do ex-deputado federal Nelson Pelegrino e da ex-primeira-dama Aline Peixoto.

Perguntado durante a semana sobre as negociações para a vaga do TCM, Jerônimo confessou estar participando das discussões e lembrou até do candidato que está sendo lançado pela oposição, o ex-deputado Marcelo Nilo, ex-presidente da Alba.

“Eu estou participando, estou envolvido [nas negociações do TCM]. Se eu disser que não estou, é mentira e eu não gosto de mentir. Eu estou, mas é devagar. Tem Rogério, Fabrício, Roberto Carlos, Rangel. Marcelo Nilo, eu soube que está concorrendo”, afirmou o governador na segunda-feira, 11.