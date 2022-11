"Vamos combater o analfabetismo", diz Jerônimo Rodrigues

No dia Nacional da Alfabetização, o novo governador da Bahia a partir de 2023, Jerônimo Rodrigues (PT), disse nesta segunda-feira, 14, que seu compromisso é enfrentar o analfabetismo no estado e promover políticas públicas para garantir uma educação de qualidade.

“Esse é um dos pontos centrais do nosso Programa de Governo. Junto com Lula faremos mais para os que precisam e que, historicamente, foram excluídos. Vamos combater o analfabetismo e priorizar a educação de jovens e adultos”.

No PGP (Programa de Governo Participativo), de Jerônimo, elaborado com a participação da sociedade civil, constam como compromisso a parceria do Governo do Estado com os Municípios para assegurar a alfabetização na idade certa e a ampliação do Programa Estadual de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (EJA), visando a contratação de mais profissionais em todo o estado para assegurar o direito educacional para população.

Cinco colégios de tempo integral Já foram entregues em Salvador pelo governo estadual nos bairros de São Cristóvão, Vila Canária, Imbuí, Cabula e Paripe. Mais três colégios estão em fase final de execução das obras nos bairros do Lobato, Sussuarana e Jardim Cajazeiras.